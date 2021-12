올해 구글 최다검색 주제는 '치유'

[아시아경제 조현의 기자] 올해 전 세계인이 구글에서 가장 많이 검색한 주제는 '치유'인 것으로 전해졌다.

구글은 8일(현지시간) '검색으로 본 한 해'(Year in Search)를 발표하며 이같이 밝혔다.

'나는 왜 이렇게 슬플까'라는 질문은 지난해보다 10% 늘며 가장 많이 질문했다. 불안, 스트레스, 슬픔, 심리치료 같은 주제와 '정신건강을 유지하는 법' 같은 질문도 검색 건수가 사상 최대였다.

'혈압을 낮추는 법', '나는 왜 항상 피곤할까', '얼마나 많은 열량을 섭취해야 하나' 등도 건강 분야에서 상위에 올랐다.

코로나19와 관련해선 백신이 최대 관심사였다. '백신이 승인됐느냐', '코로나19 백신이 안전하냐', '코로나19 백신이 어떻게 작동하냐', '코로나19 백신이 몇 종류냐' 등이 가장 많이 물어본 질문이었다.

아울러 한국 문화 콘텐츠가 세계 시장으로 흘러들면서 관련 검색어도 구글 검색에서 상위권을 차지했다.

방탄소년단(BTS)를 포함해 많은 K-팝 스타들이 춤에 수화를 도입하면서 '너를 사랑해'(Love You)를 뜻하는 수화를 검색한 건수가 올해 사상 최대를 기록했다.

아카데미상 시상식 기간 후보작 가운데 미국에서 가장 많이 검색된 영화는 '미나리'였다.

넷플릭스의 오리지널 드라마 '오징어게임'이 전 세계적 히트작으로 자리매김하면서 '무궁화꽃이 피었습니다'(Red Light Green Light)와 '달고나'(Honeycomb Toffee)의 검색 건수도 역대 최대에 올랐다.

