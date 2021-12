“시민이 작가다”…전주 시민 출판기념회 ‘눈길’

전주시립 완산도서관, 시민 출판기념회 열어

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시립 완산도서관은 9일 자작자작 책 공작소 3층 자작마루에서 시민 출판기념회를 열었다.

이날 출판기념회는 지난 5월부터 9월까지 진행된 출판·창작 프로그램인 ‘전주는 모두 작가’에 참여한 수필쓰기반과 그림책창작반 수강생들이 11권의 책을 출간한 것을 축하하는 자리로 마련됐다.

수필쓰기반의 경우 수강생 8명의 글이 수록된 수필모음집인 ‘함께 쓰는 기쁨’을 출간했으며, 그림책창작반에서는 △쑥쑥쑥(김형미) △마술떡(송경자) △집토끼(오유세라) △바동이(윤다정) △꽃파리(이희숙) △고백(정하영) △상고머리(주미라) △쉿! 비밀이야(최성자) △파랑시(표혜영) △하늘에서 뚝 떨어진 오징어(한문숙) 등 10권의 그림책을 출간했다.

이중 쑥쑥쑥(김형미)과 꽃파리(이희숙)는 서점 판매용으로 1000부, 하늘에서 뚝 떨어진 오징어(한문숙)는 500부가 정식 발간될 예정이다.

김승수 전주시장은 “시민 1인 1책 출판 프로젝트에 참여한 여러 시민들이 실제 책을 출간하는 성과를 얻게 됐다”면서 “앞으로도 시민들이 언제 어디서나 책을 읽고 쓰고 만드는 독서문화를 정착해 나갈 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

