이산가족 82% "北 가족 생사조차 모른다"

[아시아경제 이지은 기자] 이산가족 10명 중 8명(82%)은 아직까지 북한 가족의 생사 여부를 확인하지 못한 것으로 나타났다. 이들은 이산가족 문제 해결을 위해 '전면적 생사확인'(65.8%)을 가장 시급한 과제로 꼽았다.

통일부는 대한적십자사와 손잡고 국내·외 이산가족 생존자(4만7004명) 중 5354명을 대상으로 '2021년 제3차 남북이산가족 실태조사'를 진행한 결과 이같이 나타났다고 9일 밝혔다.

국내 거주 신청자를 대상으로 이산가족 교류 등에 관한 개인별 참여 희망 여부를 파악한 결과, 북한 가족의 생사확인(75.7%), 고향방문(69.7%), 상봉(65.8%), 서신·영상편지 교환(60%)에 대한 참여 의사가 높게 나타났다.

또 해외 거주 신청자는 북한가족의 생사확인(86.9%), 상봉(76.2%), 서신·영상편지 교환(67.9%), 고향방문(61.9%) 순으로 참여 의사가 높게 나타났다.

가장 선호하는 교류형태는 전면적 생사확인(47.8%), 고향방문(18.2%), 대면상봉(16.5%) 순으로 선호하는 것으로 조사됐으나 코로나19 지속 상황에서는 전화, 서신·영상편지 교환, 화상상봉 등 비대면 교류를 보다 선호하는 것으로 파악됐다.

특히 고향방문과 관련, 실향민 이산가족의 82.7%는 고향방문을 희망했고, 이중 65.4%는 고향이 아닌 북한지역 방문도 희망하는 것으로 나타났다.

한편, 이산가족들은 ▲고향사진?영상 수집?전시(34.1%) ▲이산가족 특집방송 제작(30.4%) ▲이산가족 초청행사(27.3%) 등을 통해 정부가 이산가족의 아픔을 위로하고, 국민적 관심을 제고하기를 희망하는 것으로 조사됐다.

