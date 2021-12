삼성 전자계열사도 '젊은 리더' 바람…첫 40대 부사장 발탁(종합)

[아시아경제 정현진 기자] 삼성의 세대교체 바람은 삼성전자뿐 아니라 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS 등 전자 계열사 전반에서도 불었다. 젊고 유능한 인재를 등용하겠다는 기조하에 부사장·전무 직급이 통합되면서 모든 전자 계열사에서 첫 40대 부사장이 탄생했다.

삼성디스플레이는 9일 정기 임원인사를 통해 젊은 경영진을 조기 육성할 수 있는 삼성형 패스트트랙을 통해 모듈 공정기술 전문가인 중소형디스플레이사업부 모듈개발팀장 최열 부사장을 발탁했다. 같은 날 삼성SDI는 차세대 전지소재 개발을 주도한 최익규 상무를 부사장으로 승진 인사했다. 삼성전기는 김종한·조정균 부사장을 선임했고, 삼성SDS도 권영준·서호동 부사장을 발탁했다. 이들의 특징은 모두 각 계열사의 첫 40대 부사장이라는 점이다.

삼성 전자 계열사 4곳은 모두 역량을 갖춘 차세대 리더를 과감히 중용하고 젊은 경영진을 조기에 육성하기 위해 이들을 발탁했다고 설명했다. 전문성 있는 인재를 대거 전진 배치해 성과를 낼 수 있도록 함으로써 최고경영자(CEO) 풀을 양산, 미래를 위한 기반을 쌓겠다는 것으로 풀이된다.

삼성 전자 계열사의 이번 임원인사는 전문성을 통해 기술경쟁력과 매출 확대에 기여한 인물들이 대거 승진했다. 삼성디스플레이는 부사장 8명, 상무 14명을 비롯해 마스터 2명, 총 24명을 승진시켰다. 삼성전기는 부사장 5명, 상무 13명, 마스터 2명 등 총 20명, 삼성SDI는 부사장 6명, 상무 14명, 마스터 1명 등 총 21명, 삼성SDS는 부사장 6명, 상무 10명 등 총 16명에 대해 승진 인사를 했다. 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDS 등은 전문역량과 리더십을 발휘해 성과를 낼 수 있는 우수 여성 인력도 발탁했다.

불확실한 경영환경 속에서 시장 지배력을 강화하고 미래 성장동력 확보에 기여한 인물들을 중용했다고 각 계열사는 설명했다. 삼성디스플레이는 "연구개발, 제조기술, 영업 등 각 부문에서 핵심인력을 발탁해 회사의 미래 성장 기반을 마련하고 사업 포트폴리오 다변화에 대비했다"고 설명했다. 삼성SDI는 "사업 경쟁력 강화, 역동적 조직문화를 구축하고 사업 확대를 위한 도약의 계기를 마련했다"고 했다.

각 계열사는 이번 정기 임원인사를 통해 경영진 인사를 마무리하고 조만간 조직개편과 보직관련 인사를 진행할 예정이다. 앞서 지난 7일 삼성 사장단 인사 당시 삼성SDI는 전영현 사장을 부회장으로 승진시키고 신임 대표이사로 삼성전자 최윤호 사장을 내정했다. 삼성전기도 신임 대표이사 사장으로 장덕현 삼성전자 부사장을 승진, 내정했다.

