LG CNS, 양자 기술로 난제 해결 나선다…한국후지쯔와 알고리즘 개발 '맞손'

[아시아경제 강나훔 기자] LG CNS는 한국후지쯔와 ‘양자 디지털 어닐러(Quantum-Inspired Digital Annealer) 기반 수학적 최적화 알고리즘 개발’ 업무협약를 체결했다고 9일 밝혔다. ‘양자 디지털 어닐러’는 수학적 최적화에 특화된 양자 컴퓨팅 기술이다. 양자 컴퓨터는 ‘경우의 수’를 하나씩 처리하는기존 컴퓨터와 달리 동시에 여러 경우의 수를 처리할 수 있다.

협약에 따라 두 회사는 알고리즘을 공동으로 개발하고 교통, 금융, 제약·화학 등 다양한 산업 영역의 난제들을 해결하는데 협력하기로 했다. 한국후지쯔는 후지쯔의 양자 디지털 어닐러 기술을 LG CNS에 제공하고, LG CNS는 양자 디지털 어닐러를 기반으로 고객사 대상 수학적 최적화 컨설팅 사업을 수행한다.

양자 디지털 어닐러 기술과 수학적 최적화를 결합하면 대도시의 교통 체증을 실시간으로 해소하는 최적의 교통신호 체계를 도출할 수 있다. 물류 센터 내 무인 운반차의 대기 시간 및 충돌 위험을 최소화하고, 최적의 운행 경로를 찾는 등 물류 사업에도 양자 기술을 활용할 수 있다.

이 기술은 또 해수 흐름과 풍향을 고려한 최단 선박 이동 경로 탐색, 수익률과 리스크 등을 면밀히 분석해 최상의 투자 상품을 설계하는 금융 포트폴리오 최적화 사업 등 적용 범위가 다양하다.

두 회사는 현재 제약·화학 분야 기업과 신약 후보 물질을 발굴하고, 최적의 화합물 조합을 찾는 신약 개발 과정에 ‘양자 디지털 어닐러 기반 수학적 최적화’를 적용하는 PoC(Proof of Concept·기술검증)를 진행 중이다.

김홍근 LG CNS 최고 고객·영업 책임자(CAO)는 "고객사의 페인 포인트(Pain Point)와 난제를 해결하는 양자 디지털 어닐러 기반 수학적 최적화 신규 사업을 지속 발굴해 다가올 양자 컴퓨터 시대에 대비할 것"이라 말했다.

