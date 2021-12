[아시아경제 구채은 기자] 일본에서 네번째 오미크론 확진자가 발생했다.

8일 NHK에 따르면 후생노동성은 지난 4일 나리타 공항에 도착한 50대 남성이 오미크론 변이에 감염됐다고 밝혔다.

이 남성은 나이지리아에 체류한 경력이 있다. 입국 당시 검역소에서 받은 코로나19 검사에서 양성 판정을 받아 유전자 검체를 해석하고 있었다. 이 결과 오미크론 변이에 감염된 것이 이날 확인됐다.

확진자는 입국 당시 별다른 증상을 보이지 않았다. 현재 의료기관에 격리된 상태다. 후생노동성은 감염 루트를 조사하는 한편, 밀접 접촉자를 확인하고 있다.

