드림텍은 주주가치 제고를 위해 NH투자증권과 자기주식취득 신탁계약을 체결하기로 했다고 8일 공시했다. 계약기간은 내년 9월 14일까지다.

