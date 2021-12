NFT 관련주 뒤늦게 뛰어드는 개인…물량 넘기는 외인·기관

11월 NFT 관련주 사 모았던 외인·기관…하락장에선 순매도

NFT와 스치기만 해도 급등…NFT 관련주 옥석 가리기 필요해

[아시아경제 공병선 기자] 개인투자자들이 최근 대체불가능토큰(NFT) 관련주들의 급락을 저가매수의 기회로 삼았다. 하지만 외국인과 기관은 11월에 NFT 관련주를 사들이며 상승세를 이끈 후 이달 들어 매도하며 NFT 관련주에서 점점 발을 빼고 있다.

8일 한국거래소에 따르면 지난 6~7일 이틀간 NFT 관련주 위메이드맥스 위메이드맥스 101730 | 코스닥 증권정보 현재가 47,700 전일대비 3,100 등락률 +6.95% 거래량 1,223,408 전일가 44,600 2021.12.08 12:37 장중(20분지연) 관련기사 코인 폭락에 관련주 흔들…韓도 美도 '왝더독' 현상[특징주] 위메이드맥스, 미르4 개발사 편입에 급등[e공시 눈에 띄네]코스닥-26일 close 는 23.10% 하락했다. 이는 젬백스지오 젬백스지오 041590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,110 전일대비 5 등락률 +0.45% 거래량 937,255 전일가 1,105 2021.12.08 12:37 장중(20분지연) 관련기사 젬백스지오, 125억 규모 캄보디아 쇼핑몰 인테리어 계약"입장료0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?"카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고? close (-24.32%)에 이어 전체에서 두 번째로 큰 하락폭이다. 이외 NFT 관련주도 부진했다. 같은 기간 비덴트 비덴트 121800 | 코스닥 증권정보 현재가 30,650 전일대비 2,150 등락률 +7.54% 거래량 10,131,728 전일가 28,500 2021.12.08 12:37 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장[클릭 e종목] “비덴트, 가상자산사업자로의 빠른 전환”코인 폭락에 관련주 흔들…韓도 美도 '왝더독' 현상 close , 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 170,700 전일대비 14,700 등락률 +9.42% 거래량 1,615,340 전일가 156,000 2021.12.08 12:37 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close 는 각각 15.43%, 13.29% 떨어졌다. 다만 이날 오전은 반등하는 모습이다. 오전 9시38분 기준 위메이드맥스는 전일 대비 2.80%(1250원) 상승한 4만5800원을 기록했다. 비덴트와 위메이드도 각각 1.58%, 3.21% 반등했다.

NFT 관련주들이 떨어지자 개인들은 저가매수에 나섰다. 이 기간 개인들은 위메이드 506억원, 다날 다날 064260 | 코스닥 증권정보 현재가 15,350 전일대비 250 등락률 +1.66% 거래량 15,166,084 전일가 15,100 2021.12.08 12:37 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 外인 쓸어 담은 2차전지 황금株 공개역대급! 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다코인 폭락에 관련주 흔들…韓도 美도 '왝더독' 현상 close 484억원, 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 339,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 226,018 전일가 339,500 2021.12.08 12:37 장중(20분지연) 관련기사 코인 폭락에 관련주 흔들…韓도 美도 '왝더독' 현상[클릭 e종목] "하이브, '위버스' 플랫폼 가치 6兆…NFT와 선순환 전망"[특징주]"BTS도 팔았다" 하이브, 7거래일 연속 하락…5%↓ close 384억원 등을 순매수했다. 지난달 개인들의 순매수 상위 10개 종목엔 NFT 관련주들이 없었다.

하지만 외국인과 기관은 NFT 관련주를 적극적으로 팔아치우며 물량을 개인들에게 넘기고 있다. 같은 기간 외국인은 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 738,000 전일대비 21,000 등락률 +2.93% 거래량 208,397 전일가 717,000 2021.12.08 12:37 장중(20분지연) 관련기사 12월 증권가 목표가 상향 종목보니...호실적·신사업 테마 강세코인 폭락에 관련주 흔들…韓도 美도 '왝더독' 현상[클릭 e종목] “엔씨소프트, 상당히 저평가된 상태” close 376억원, 다날 276억원 등을 순매도했다. 기관도 위메이드 543억원, 하이브 402억원, 다날 224억원, 비덴트 108억원어치를 팔아치웠다.

11월만 해도 외국인과 기관은 NFT 관련주들을 끌어올렸다. 지난달 한 달 간 외국인은 하이브 2031억원, 엔씨소프트 1684억원, 위메이드 570억원을 순매수했다. 기관 역시 엔씨소프트 1433억원, 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 500 등락률 -0.42% 거래량 145,710 전일가 120,000 2021.12.08 12:37 장중(20분지연) 관련기사 [비트코인 비틀기] NFT는 열풍을 일으킬 만큼 가치 있을까外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥![클릭 e종목]넷마블, SpinX 결합과 신작 출시로 안정성과 모멘텀 강화 close 526억원, 게임빌 게임빌 063080 | 코스닥 증권정보 현재가 152,700 전일대비 14,700 등락률 +10.65% 거래량 997,364 전일가 138,000 2021.12.08 12:37 장중(20분지연) 관련기사 연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?코인 폭락에 관련주 흔들…韓도 美도 '왝더독' 현상NFT·메타버스도 밀어낸 '반도체' close 476억원, 비덴트 361억원 등을 순매수했다. 이러한 매수세에 힘입어 게임빌, 위메이드맥스, 비덴트 등은 지난달에만 각각 155.80%, 144.92%, 113.54% 폭등했다.

이 같은 상황에 옥석가리기를 하지 않는다면 개미들의 피해가 커질 수 있다는 우려가 나온다. 아직 NFT 관련해서 실질적인 성과를 내거나 구체적인 로드맵을 제시한 기업이 많지 않은 동시에 NFT를 언급만 했는데 주가가 과하게 오른 종목도 있기 때문이다.

홍기훈 홍익대 경영학과 교수는 “외국인과 기관이 증시를 이끌어온 것은 오래된 사실”이라며 “개미들이 펀더멘털에 기초한 NFT 관련주의 옥석가리기를 해야 피해를 줄일 수 있다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr