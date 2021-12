[아시아경제 최대열 기자] 박태준 포스코 명예회장 서거 10주기를 맞아 7일 서울 잠실 롯데콘서트홀에서 고인을 추념하는 음악회가 열렸다. 금난새씨가 지휘를 맡아 뉴월드 필하모닉 오케스트라의 연주, 소프라노 조선형·피아노 유영욱·플루트 유재아씨가 협연했다. 이날 행사에는 유가족과 창립요원, 청암재단 관계자, 그룹사 임직원 등 900여명이 왔다. 포스코는 올해 박 명예회장 서거 10주기를 기념해 지난 3일 서울 대치동 포스코센터 아트홀에서 포스텍 박태준미래전략연구소 주최로 심포지엄을 열었다. 포스코미술관에서는 23일까지 추모사진전이 열린다. 방문객은 포항지역사회연구소가 펴낸 추모도서 박태준생각을 받을 수 있다.

