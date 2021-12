현대카드, 업계 최초 'AI 모니터링 시스템' 구축…"소비자보호 앞장"

소비자보호 위해 AI와 최고 의사결정기구까지 도입

[아시아경제 기하영 기자]현대카드가 금융소비자보호를 위해 새로운 디지털 서비스와 내부통제체계를 도입했다고 8일 밝혔다.

현대카드는 업계 최초로 인공지능(AI) 상담원을 통한 판매 모니터링 시스템을 구축했다. 카드론, 리볼빙 등 금융 상품을 이용하는 과정에서 발생할 수 있는 불완전판매 가능성을 없애기 위해서다. 인공지능 상담원이 상품 이용 고객에게 전화를 걸어 상품 이해 여부를 확인하고, 부족한 설명을 다시 제공해주는 방식이다. 이번 서비스는 네이버클라우드의 클로바 Ai콜을 기반으로 제공된다.

지난달 30일에는 금융소비자보호 관련 최고 의사결정 기구인 '금융소비자보호 내부통제위원회'의 첫 회의도 개최했다. 대표이사를 위원장으로 하는 금융소비자보호위원회에서 주요 임원들은 상담 내용을 직접 청취하고, 소비자의 관점에서 현황을 파악하며 개선점을 논의해 바로 실행한다. 현대카드는 금소법이 권고하는 연 2회가 아닌 분기 1회로 금융소비자보호위원회를 확대 운영해 불완전판매 예방 등 선제적인 소비자보호에 나설 계획이다.

이와 함께 고객 편의를 위한 새로운 형태의 서비스도 준비 중이다. 현대카드는 12월 중 카드 혜택과 이용 방법의 핵심을 한 장에 요약한 가이드북인 '빠른사용설명서' 서비스를 도입할 예정이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr