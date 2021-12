[클릭 e종목]"이녹스첨단소재, 4분기 사상 최대 영업이익 갱신 전망 "

[아시아경제 박지환 기자] IBK투자증권은 8일 이녹스첨단소재 이녹스첨단소재 272290 | 코스닥 증권정보 현재가 46,950 전일대비 5,900 등락률 +14.37% 거래량 4,658,136 전일가 41,050 2021.12.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 황금株 공개이녹스첨단소재, 396억 규모 사옥 신축 투자 결정태영건설, 1110억 규모 판교 제2테크노밸리 신축공사 수주 close 에 대해 4분기 사상 최대 영업이익을 갱신할 것이라고 밝혔다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 종전 5만원에서 6만원으로 상향 조정했다.

김운호 IBK투자증권 연구원은 "4분기 매출액은 1351억원, 영업이익은 318억원으로 예상한다"며 "특히 스마트폰 물량이 3분기 대비 부진 하지만 OLED TV 관련 매출은 3분기 대비 개선될 것으로 기대한다"고 말했다.

신제품 개발을 통한 성장 등을 경쟁력을 갖췄다는 평가다. 김운호 연구원은 "성장이 신제품 개발, 신규 거래선 확보를 통해서 진행되고 있다"며 "이를 고려하면 성장은 아직도 진행형인 것으로 판단한다"고 말했다. 사업부별로는 INNOSEM의 경우 경쟁 구도 변화에 따른 신규 고객 확보가 가속화될 수 있다는 판단이다. INNOLED 사업부에서 대형은 고객사의 라인 증설에 따른 성장과 중소형은 신규 고객으로의 물량 확대에 따른 성장 잠재력을 보유하고 있다고 평가했다. Smartfex는 Fold 관련 필름 물량이 높은 성장 잠재력을 확보하고 있어 내년에는 1000억원을 상회하는 영업이익 확보가 가능할 것이란 전망이 나온다.

김운호 연구원은 "4분기 사상 최대 실적이 기대되고, Fold 시장에도 진입해 향후 추가 성장 동력을 확보한 것으로 판단한다"며 "현재 주가는 실적 대비 저평가 국면에 있다"고 말했다.

