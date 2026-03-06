이녹스첨단소재, 한국거래소 선정 ‘코스닥 공시우수법인’ 수상

스페셜티 소재 전문기업 이녹스첨단소재 이녹스첨단소재 close 증권정보 272290 KOSDAQ 현재가 31,200 전일대비 50 등락률 -0.16% 거래량 115,460 전일가 31,250 2026.03.06 10:00 기준 관련기사 이녹스첨단소재, 방위산업용 회로기판 소재 공급…“특수 소재 시장 공략 가속화” [특징주]이녹스첨단소재, 스페이스X 핵심소재 공급…美 "스타링크, 게임체인저" 삼성·애플 폴더블 기대감에 고공행진하는 부품주 전 종목 시세 보기 는 투명 경영과 성실한 공시 문화 확립을 인정받아 한국거래소로부터 '공시우수법인'에 선정됐다고 6일 밝혔다.

한국거래소는 매년 코스닥 상장사 중 공시 정보를 신속하고 정확하게 공개해 투자자와의 신뢰를 높인 기업을 공시우수법인으로 선정한다.

이녹스첨단소재는 공시 규정을 철저히 준수함은 물론, 기업 정보를 투명하게 제공해 시장의 예측 가능성을 높인 점을 높게 평가받았다.

공시우수법인으로 선정된 기업은 항후, 불성실공시법인 지정 유예, 공시의무 교육 면제 등 한국거래소가 제공하는 다양한 혜택을 받게 된다.

이녹스첨단소재 관계자는 "이번 수상은 시장 및 투자자간의 신뢰를 최우선으로 여기며 투명한 경영 환경을 조성해 온 결실"이라며 "앞으로도 성실한 공시 이행과 일관된 기업가치 제고 정책을 통해 주주 가치를 극대화하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



