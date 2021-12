보험설계사 10명 중 6명 "1년 이상 못 버텨"

[아시아경제 오현길 기자] 코로나19 여파 속에 생명보험설계사 10명 중 6명은 영업을 시작한 지 1년 이상을 못 버티는 것으로 나타났다.

8일 금융감독원에 따르면 20개 생명보험사 설계사의 상반기 기준 13개월차 평균 등록 정착률은 41.5%였다. 13개월차 정착률은 1년 이상 정상적으로 영업하는 설계사의 비율을 나타낸다.

생보사 중에는 DGB생명의 13개월차 설계사 등록 정착률이 7.1%로 가장 낮았고 KB생명(15.4%), 오렌지라이프(21.8%), 메트라이프(25.4%), 농협생명(26.0%), AIA생명(27.5%)도 상당수 설계사들이 13개월을 넘기 못하고 많이 떠났다.

12개 손해보험사 설계사의 13개월차 평균 등록 정착률은 57.6%로 나타났다. 하나손해보험의 13개월차 설계사 등록 정착률이 41.5%로 최저였고 메리츠화재(46.3%)와 롯데손보(48.2%)도 40%대에 머물렀다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr