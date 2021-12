KT플라자 만난 디즈니…오픈 기념 사은품 증정

KT M&S 컬래버·체험 전문 매장 오픈

[아시아경제 차민영 기자] KT 플라자 가로수길점과 수유점이 디즈니 굿즈를 결합한 디즈니 컬래버 매장으로 변신했다. 영등포 타임스퀘어에는 76평 규모 대규모 디즈니 캐릭터 전문 체험형 매장을 열었다.

KT M&S는 지난 1일 KT 플라자 가로수길점·수유점을 디즈니 컬래버 매장으로 리뉴얼 오픈한 데 이어 7일 서울 서남부 최대 쇼핑몰인 영등포 타임스퀘어에 76평 규모 대규모 디즈니 캐릭터 상품 체험형 전문매장을 오픈했다고 밝혔다.

고객들은 컬래버·체험형 전문매장에서 KT 미디어 상품인 디즈니플러스(+)와 디즈니 굿즈를 동시에 경험할 수 있다.

KT M&S는 오픈 기념으로 KT 플라자 가로수길점과 수유점에서 디즈니 굿즈 전 상품 10% 할인과 더불어 구매 금액별 디즈니 정품 사은품 증정 행사를 진행한다. 타임스퀘어 내 전문 체험형 매장 구매 고객에게도 디즈니 정품 텀블러, 머그컵 사은품을 증정하고 방문만 해도 기념품을 선물한다.

KT M&S는 국내 통신유통회사 최초로 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 정식 라이선스 계약을 체결하고 디즈니 상품을 판매, 유통 중이다.

김영호 KT M&S 대표이사는 “유·무선 통신 유통회사로서의 한계를 과감히 벗어나 다양한 비통신 상품의 유통사업에 진출한다”며 “고객이 언제든지 편하게 방문할 수 있는 오프라인 매장 플랫폼 기반 유통전문회사로 발돋움할 계획”이라고 밝혔다.

한편, KT M&S는 이를 위해 현재 운영 중인 전국 250여개 매장을 고객 체험형 공간으로 확장, 디즈니 상품을 비롯한 다양한 이종업종 상품을 체험할 수 있는 기회를 고객에게 제공할 예정이다.

