개인정보 보호도 안전하게…KB證, ISMS-P인증 획득

ISO 27001, ISMS에 이어 인증 확보

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 획득했다.

KB증권은전자금융서비스(금융상품, 트레이딩, 뱅킹, 자산관리, 투자정보)에 대해 이 같은 인증을 획득했다고 7일 밝혔다.

이 인증은 과학기술정보통신부 및 개인정보보호위원회가 고시하는 102개 통제 기준 및 384개의 점검 항목 별 보호대책에 대해 인증기관의 심사를 통과해야 부여되는 인증이다. KB증권은 지난 10월 금융보안원으로부터 인증심사를 받은 바 있다.

이로써 KB증권은 이미 받은 국제표준 ISO 27001 인증, 국내 ISMS 인증과 함께 세 가지 개인정보 보호 관련 인증을 확보하게 됐다.

신용철 KB증권 정보보호최고책임자(CISO) 상무는 "이번 인증 획득은 온라인 금융서비스에 대한 고객 신뢰를 한층 높일 수 있는 기회가 됐다"며 "본인신용정보관리업(마이데이터) 사업 등 준비중인 다양한 신규 서비스 또한 안정적으로 제공될 수 있도록 고객정보 보호 수준을 지속적으로 강화시켜 나가겠다"고 했다.

