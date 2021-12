액션스퀘어, ‘앤빌’ 글로벌 서버 58개로 확대…"스팀 한국 얼리억세스 판매 1위"

[아시아경제 유현석 기자] 액션스퀘어 액션스퀘어 205500 | 코스닥 증권정보 현재가 8,660 전일대비 660 등락률 +8.25% 거래량 13,180,215 전일가 8,000 2021.12.06 10:06 장중(20분지연) 관련기사 액션스퀘어, 美 ‘앤빌’ 스팀 한국 지역 판매 1위…"전세계 14위 기록 ‘순항’"액션스퀘어, 글로벌 기대작 ‘앤빌’ 얼리억세스 출시SK텔레콤, 슈팅 게임 '앤빌' 출시… 액션스퀘어와 글로벌 시장 동반 진출 close 는 글로벌 신작 멀티 플랫폼 슈팅 액션 게임 ‘앤빌(ANVIL)’이 이용자 폭증으로 글로벌 서버를 58개로 확대했고 스팀 한국 지역 얼리억세스 부문 판매 1위를 기록하며 순항하고 있다고 6일 밝혔다.

지난 2일 액션스퀘어는 ‘앤빌’을 스팀(얼리억세스), 엑스박스 콘솔(게임프리뷰), 엑스박스 게임패스를 통해 출시한 바 있다.

‘앤빌’ 출시 당시 총 30개 서버로 시작했으나 폭발적인 이용자 유입으로 게임 출시 하루 만에 58개로 서버 개수를 2배 증설했다.

또한 ‘앤빌’은 출시 직후 글로벌 유저들의 피드백을 빠르게 취합해 ▲체르니 최종 보스 난이도 하향 ▲모든 5스택 효과 증가 ▲유물 공유 시스템 제거 ▲경계 웨이브 효과 개선 ▲시간제한 미션 행성 기계 몬스터 제거 등 유저들의 원활한 플레이를 위한 밸런스 및 보상 패치를 진행했다.

‘앤빌’은 다양한 캐릭터를 선택할 수 있는 3D 탑다운 슈팅 액션 게임으로 실시간 멀티플레이를 지원하며 로그라이크 방식을 통해 다른 게임과 차별화했다. 플레이어는 다른 이용자와 협력하면서 스테이지를 진행할 수 있고 ‘크로스 플레이’ 시스템을 적용해 스팀과 엑스박스 간 다른 플랫폼 유저들 간 실시간 멀티플레이도 즐길 수 있다.

김연준 액션스퀘어 대표는 “’앤빌’에 보내주신 뜨거운 성원에 감사드린다”며 “이용자 유입에 따른 서버 증설 등 안정적 서비스를 위해 최선을 다 하겠다”고 말했다.

