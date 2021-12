위메프 "타임특가에 큐레이션 기능 추가하니 일매출 35% 증가"

[아시아경제 김보경 기자] e커머스 업체 위메프의 타임특가 큐레이션 전략이 이용자들의 호응을 얻고 있다. 지난 4월 대표 타임특가 행사인 '슈퍼타임특가'에 큐레이션 기능을 더한 후 매출이 꾸준히 증가하는 것으로 나타났다.

위메프는 11월 한 달간 구매 데이터를 분석한 결과, 슈퍼타임특가 하루 평균 거래액이 큐레이션 기능 추가 직후인 5월 한 달 대비 35% 증가했다고 6일 밝혔다. 같은 기간 하루 평균 구매자 수도 18% 늘었다.

슈퍼타임특가는 지난해 11월 '슈퍼투데이'라는 이름으로 서비스를 시작했다. 지난 4월 23일부터 인기 트렌드 상품을 특가에 제공한다는 목표로 큐레이션 기능을 업그레이드하고 명칭을 변경했다.

슈퍼타임특가 상품은 인기 검색어 순위 및 키워드, 판매데이터 등을 분석해 매일 하루 4번(0시, 6시, 12시, 18시) 6개 트렌드 상품을 엄선한다. 선별한 상품은 한정 수량 최저가로 위메프 메인 페이지에서 판매한다.

메인 페이지에 노출돼 많은 고객을 만날 수 있지만 파트너사에게 부과되는 별도 광고비는 0원이다. 위메프는 업계 최저 수수료도 보장하고 있다.

지난달 슈퍼타임특가 상품으로 기획한 최저가 빼빼로(10갑+달력 구성, 7330원) 4000개 한정수량이 판매와 동시에 완판됐다. 이 날 슈퍼타임특가 하루 매출은 5억원을 기록했다.

위메프 관계자는 "매일 인기 트렌드 상품을 가장 저렴하고 빠르게 구매할 수 있도록 타임특가에도 큐레이션 기능을 더했"며 "여러 플랫폼을 비교하지 않아도 항상 위메프에서 원하는 상품을 믿고 구매할 수 있도록 경쟁력 있는 큐레이션 상품을 더 늘리겠다"고 말했다.

