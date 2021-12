"아이들까지 강요하지 마세요"…'청소년 방역패스'에 반발하는 부모들

정부 "청소년까지 방역패스 확대 적용"…학부모들 '불안'

전문가 "방역패스, 미접종자 보호전략"

[아시아경제 윤슬기 기자] 정부가 내년 2월1일부터 12~18세 청소년에 대해 '방역패스'(접종증명·음성확인제)를 적용한다고 밝히자 학부모들 사이에서 이에 대한 반발이 나오고 있다.

3일 청와대 국민청원 게시판에 '아이들까지 백신 강요하지 마세요!'라는 제목의 글이 게재됐다.

이 글의 청원인은 "청소년 백신 접종을 늘리기 위한 의도로 학원을 방역패스 적용 대상으로 분리한 것이 기가 차다"며 "학원이 마스크 벗고 취식하는 공간이냐, (청소년 백신 접종을 늘리기 위해) 학원까지 방역패스 적용한 것 아니냐"고 목소리를 높였다.

그러면서 "오미크론 유입 발생지가 종교시설임에도 불구하고 종교시설은 방역패스 적용대상이 아니다"고 덧붙였다.

청원인은 정부를 향해 "2차 백신 접종까지 맞아도 돌파감염 확진자 수가 상당한데 아이들까지 강제적으로 방역패스를 적용하는 이유가 궁금하다"며 "학교가 가장 안전하다고 하지 않았나. 긴급승인을 거쳐 안정성 여부가 확실치도 않고, 부작용이 생겨도 인과관계가 없다는 정부의 대처에 신뢰도는 이미 바닥"이라고 지적했다.

앞서 중앙재난안전대책본부는 실내체육시설, 노래연습장 등 일부 고위험시설에 제한적으로 적용되던 방역패스를 식당·카페, 학원, 도서관 등 이용 빈도가 높은 다중이용시설로 확대한다고 5일 밝혔다. 최근 학교·학원을 중심으로 감염 사례가 급격히 늘자 방역패스 예외 범위를 축소하고 2003년 1월1일생부터 2009년 12월31일생 청소년을 적용 대상에 포함하기로 한 것이다.

하지만 정부가 제시한 '내년 2월1일'이라는 시한을 맞추려면 당장 1~2주 내로 접종을 해야하는데, 중·고등학교 기말고사를 코앞에 둔 현 상황을 고려했을 때 방역패스 시행은 부적절하다는 지적이 나온다. 온라인 학부모 커뮤니티 및 사회관계망서비스(SNS) 상에는 "두통, 근육통 등 가벼운 부작용이라도 시험을 앞둔 학생에게는 치명적일 수 있는데 아이들의 상황을 배려하지 않은 대책으로 보인다", "사실상 아이들에게 강제 접종시키려는 것", "기저질환자는 생각하지 않는 대책 없는 정책" 등 비판이 이어지고 있다.

한편 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수는 4일 자신의 페이스북에 글을 올려 정부의 방역패스 확대 방침에 대해 "방역패스는 미접종자의 보호전략"이라면서 "백신 접종이 답"이라고 강조했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr