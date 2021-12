민주당 "野, 독재 찬양해 논란 된 함익병씨 영입에 충격"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 국민의힘 공동선대위원장에 함익병 함익병앤에스더클리닉 원장을 내정한 것과 관련해 "무슨 미련이 남아 독재 찬양가를 영입했냐"고 5일 비판했다.

이날 조승래 민주당 선대위 수석대변인은 논평을 내고 "함씨는 2014년 한 인터뷰에서 '독재가 왜 잘못된 건가?''독재가 무조건 나쁘다는 것도 하나의 도그마'라고 강변했다"면서 "'좋은 독재'라는 환상에 빠진 망상가로 윤 후보와 똑같은 통치관을 갖고 있다"고 꼬집었다.

조 수석대변인은 "윤 후보가 이처럼 민주주의의 대원칙을 부정하는 사람을 공동선대위원장으로 영입하다니 충격적"이라면서 "독재자 전두환씨가 '정치 잘 했다'고 말한 윤 후보의 정치관에 꼭 어울리는 독재 찬양가"라고 지적했다.

조 수석대변인은 "함 위원장은 '여자는 국방의 의무를 지지 않으니 4분의 3만 권리를 행사해야 한다'고 말해 비난을 사기도 했다"면서 "이런 분을 공동선대위원장에 앉히고 2030여성 유권자에게는 미래를 약속하는 윤 후보의 이중성에 할 말을 잃을 지경"이라고 날을 세웠다.

이어 "윤 후보는 자신의 발언으로 홍역을 치루고도 여전히 미련을 버리지 못해 독재 찬양가를 영입한 것인지 분명하게 답하기 바란다"고 덧붙였다.

