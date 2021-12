현대차그룹, 中기업사회책임 발전지수 6년 연속 1위

[아시아경제 김혜원 기자] 현대자동차그룹은 지난 3일 중국사회과학원이 발표한 '2021 중국 기업사회책임 발전지수 평가'에서 6년 연속으로 자동차 기업 부문 1위에 선정됐다고 5일 밝혔다.

기업사회책임 발전지수는 중국 내 가장 권위 있고 영향력 있는 CSR 평가지수다. 중국사회과학원이 기업의 매출, 브랜드, 영향력 등을 고려해 선정한 중국 내 300개 기업(국유·민영·외자 각 100개 기업)을 대상으로 사회공헌 활동 및 고용, 임직원 복지, 고객 만족, 친환경 기여 등 사회적책임 이행 현황을 종합적으로 판단해 매년 순위를 발표한다.

현대차그룹은 2016년부터 자동차 기업 1위와 외자 기업 2위에 올랐다. 올해 전체 기업 순위에서는 지난해보다 한 계단 상승한 3위를 기록했다.

현대차그룹은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 확대하고 코로나19 상황에서 사회공헌 활동을 지속적으로 실시한 점을 높이 평가받았다. 현대차그룹은 중국에 진출한 67개의 전 법인을 대상으로 ESG 평가표준을 제정하고 ESG 관리 현황 진단과 교육을 실시했다.

지난 10월에는 현대모비스, 현대위아, 현대제철, 현대트랜시스 등 중국에 진출한 주요 법인의 사회책임보고서를 발간해 환경영향 관리와 기후변화 대응 활동, 사회공헌 및 준법경영 활동 등의 ESG 경영 성과를 공개했다.

중국 지역사회를 위한 맞춤형 사회공헌 활동은 꾸준히 실시하고 있다. 대표적으로 교육 시설이 노후한 학교를 대상으로 학습용품과 하드웨어 시설을 기증하고 장학금을 지원하는 '꿈의 교실' 프로그램이 있다. 또 중국 내몽고 지역에서 현지 환경에 적합한 토종 식물을 파종하는 내몽고 사막화 방지 사업을 10년 넘게 실시하고 있다. 최근에는 현대제철이 지역사회 고령 노인의 건강을 개선하기 위해 지난 10월 중국 천진시에 '현대제철 노인식당' 1호점을 개소해 맞춤형 식단과 정기 건강검진 등 통합 헬스케어 서비스를 제공하고 있다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr