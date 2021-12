홍준표, 김종인 선대위 합류에 "마음 편히 백의종군할 수 있어 좋다"

"몽니 혐의 벗어… 배는 떠났다"

[아시아경제 박준이 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 김종인 전 비상대책위원장이 당 선거대책위원회에 총괄선대위원장으로 합류하자 '백의종군' 하겠다는 입장을 밝혔다.

홍 의원은 4일 자신이 운영하는 '청년의꿈' 홈페이지의 '청문홍답(청년의 고민에 홍준표가 답하다)' 코너에서 지지자들의 질문에 이렇게 답했다.

한 지지자가 '홍 의원 조언대로 윤석열 국민의힘 대선 후보는 이준석 대표도 만났고 김 전 위원장도 받아들였다'고 이야기하자 홍 의원은 "한번 움직여 복잡한 상황이 정리된 것은 참으로 다행이다. 이런 걸 연관 효과라고 한다"며 "이젠 마음 편히 백의종군할 수 있어 좋다"고 했다.

앞서 홍 의원은 윤 후보가 이 대표와 갈등을 빚고 있는 가운데 지난 2일 윤 후보와 만찬 회동을 가졌다. 이어 페이스북을 통해 "이재명 더불어민주당 대선 후보가 하는 대로 선대위 구성을 새롭게 다시 해보라고 조언만 했다"고 밝혔다.

홍 의원은 '김 전 위원장이 등판했으니 속단하지 말고 지켜보라'는 말에는 "나를 이용해서 대선 캠프를 완성했다면 그 또한 훌륭한 책략"이라며 "나의 역할도 있었으니 그 또한 만족이다. 몽니에도 벗어났으니 다행이다"고 긍정적으로 평가했다.

'이 대표의 쇼였다. 낚일 뻔했다'는 의견에는 "그렇지 않다"며 "나는 이제 몽니 혐의도 벗어났고 역할할 필요도 없으니 마음 편하게 됐다"고 말했다. '선대위에 합류하지 마라'는 말에는 "배는 떠났다"고 더 이상 합류 의사가 없음을 재차 강조했다.

