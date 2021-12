과기정통부, 2.1㎓ 주파수 재할당… 3.5㎓ 20㎒폭 공급 추진

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부(과기정통부)는 올해 이용기간이 만료되는 이동통신 주파수(290㎒폭)의 재할당을 완료했다고 3일 밝혔다.

이번 주파수 재할당은 지난해 11월30일 발표한 ‘이동통신 주파수 재할당 세부정책방안’에서 정한 주파수 대역폭을 대상으로 심사했으며, 상반기 이용기간 만료 주파수는 115㎒폭 중 95㎒폭을 재할당했으며, 하반기 이용기간 만료 195㎒폭 주파수는 전체 대역폭을 재할당했다고 밝혔다. 단, 상반기 이용기간이 만료된 LG유플러스 2세대 이동통신 20㎒폭 주파수는 사업폐업에 따라 재할당하지 않았다.

아울러 과기정통부는 지난 7월8일 추가할당을 요청받은 3.5㎓ 대역 20㎒폭(3.40~3.42㎓) 주파수에 대해 경제·경영, 법률, 기술 및 정책 분야 전문가로 연구반을 구성해 전날까지 총 15회에 걸쳐 할당 가능 여부를 검토했다. 그 결과 국민의 서비스 품질이 개선되고, 전파자원 이용 효율성 및 통신시장의 경쟁 환경에도 긍정적인 효과가 더 크다고 판단해 할당을 추진하기로 했다. 이 주파수는 기간통신사업자 누구나 할당을 받을 수 있으며, 할당방식 및 시기, 할당대가 등 구체적인 할당계획은 향후 연구반 논의를 거쳐 정할 예정이다.

