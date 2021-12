[아시아경제 강나훔 기자] 넥슨은 자사 정찬규 글로벌보안본부장이 과학기술정보통신부가 주최한 ‘2021년 정보보호 산업인의 밤’ 행사에서 ‘정보보호산업 발전 유공 장관 표창’을 수상했다고 3일 밝혔다.

정 본부장은 넥슨 글로벌보안본부를 이끌며 사이버 해킹 사고 예방을 위한 다각화된 정보보호 체계 구축 및 방향성을 제시하고, 신규 정보보호 인력 양성을 위한 채용 확대 및 인식 제고 활동을 펼치는 등 국내 정보보호 산업 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

정 본부장은 “정보보호의 중요성에 대한 사회적 공감대가 커지고 있는 만큼, 앞으로도 정보보호 산업 발전에 기여할 수 있도록 다방면으로 노력할 것"이라고 말했다.

