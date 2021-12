신세계면세점, 소비자중심경영(CCM) 재인증 획득

[아시아경제 김유리 기자] 신세계면세점은 2년 주기로 실시되는 '소비자중심경영(CCM)' 인증제도를 통해 2019년에 이어 2회 연속 CCM 인증을 받았다고 3일 밝혔다.

소비자중심경영은 공정거래위원회가 주관하고 한국소비자원이 주최하는 국가공인제도로, 기업이 수행하는 모든 활동을 소비자 관점에서 구성하고 지속적으로 개선하고 있는지를 평가하고 인증하는 제도다.

회사 측은 코로나19 장기화로 해외여행 및 면세쇼핑이 어려웠던 상황 속에서도 전 직원이 고객중심경영에 적극적으로 참여하고, 실천할 수 있도록 시스템을 체계화한 부분 등이 좋은 평가를 받았다고 말했다.

소비자 안전사고 방지를 위해 전 직원을 대상으로 비상 상황 대응 교육과 훈련을 정기적으로 실시, 안전의식을 높였다는 점과 업계 최초로 친환경 포장재 및 무빙랙 도입을 통해 사회적 책임 활동을 실천해온 점 또한 이번 CCM 재평가에서 긍정적인 영향을 미쳤다는 설명이다.

이희재 신세계면세점 최고고객책임자(CCO)는 "신세계면세점은 '소비자중심경영'을 도입해 소비자의 권익 증진에 기여하고, ESG(환경·사회·지배구조) 경쟁력을 강화하는 등 사회적 책임을 다하기 위해 다방면으로 노력하고 있다"며 "이번 재인증을 계기로 앞으로도 '고객가치혁신'을 목표로 소비자들이 가장 신뢰하는 면세점이 되도록 힘쓸 것"이라고 말했다.

