[아시아경제 박선미 기자] 이서현 삼성복지재단 이사장이 보유하고 있는 삼성생명 주식 2200억원어치가 블록딜(시간외대량매매) 방식으로 처분됐다.

2일 금융업계에 따르면 이 이사장과 유가증권 처분 신탁계약을 맺었던 KB국민은행이 지난달 30일 삼성생명 지분 1.73%를 블록딜 방식으로 처분했다. 처분된 주식은 345만9940주, 매각금액은 주당 6만2500원으로 총 2188억원 규모다. 주식 처분으로 마련된 자금은 상속세 재원으로 쓰일 것으로 알려졌다.

이 이사장의 삼성생명 지분율은 기존 3.46%에서 1.73%로 낮아진다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr