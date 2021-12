코나아이, 부산 소상공인 돕는 ‘상생소비 동백전 스탬프 이벤트’ 실시

[아시아경제 유현석 기자] 코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 28,150 전일대비 2,750 등락률 +10.83% 거래량 222,047 전일가 25,400 2021.12.02 14:06 장중(20분지연) 관련기사 코나아이, 배달서비스 활성화 위해 놀부와 업무협약코나아이, 3분기 영업이익 137억원…전년 동기 대비 158.9%↑코나아이, 부동산 가치평가 서비스 ‘자두, 여기 얼마’ 출시 close 는 부산시와 함께 지역 소상공인 지원을 위한 ‘상생소비 동백전 스탬프 이벤트’를 오는 15일까지 진행한다고 2일 밝혔다.

상생소비 동백전 스탬프 이벤트는 세탁소, 여행사, 스포츠시설, 이미용, 목욕탕, 택시, 소매점 등 코로나19로 매출이 감소한 경영위기 업종과 평소 동백전 사용이 활발하지 않았던 소외업종을 대상으로 소비를 확대하기 위해 기획됐다.

이벤트 기간 내 해당 업종에서 1만원 이상을 동백전으로 결제하면 결제 건당 스탬프 1개가 적립된다. 스탬프 보유 개수와 총 결제금액에 따라 ▲스탬프 2개에 총 결제금액이 10만원 이상이면 1만원을 ▲스탬프 3개에 총 결제금액이 20만원 이상이면 2만원을 ▲스탬프 4개에 총 결제금액이 30만원 이상이면 3만원의 리워드를 지급한다. 동백전을 사용하는 시민이면 누구나 이벤트에 참여할 수 있으며 동백전 앱을 통해 미션 달성 여부를 확인할 수 있다.

코나아이 관계자는 “이번 이벤트는 부산시의 특별 요청에 의해 구현된 것으로 코로나19로 피해를 입은 소상공인 업종을 지원함과 동시에 사용자에게도 혜택을 줄 수 있는 방법을 고민하던 공무원의 적극적인 아이디어와 실행력이 이뤄낸 결실”이라며 “특히 기존에 수기로 진행하던 방식에서 이벤트 조건 충족 시 스탬프가 자동으로 적립될 수 있도록 해 편의성을 높였다”고 전했다.

이 밖에도 코나아이는 동백전 앱에 자체 개발한 기부서비스, 투표·설문 서비스를 오픈하고 지난달 29일에는 공공택시 플랫폼 ‘동백택시’ 서비스를 런칭하는 등 동백전 플랫폼이 충전과 결제, 이용내역 확인 등 기본 지역화폐 결제 기능을 지원하는 플랫폼에서 지역과 상생하고 함께하는 ‘커뮤니티 플랫폼’으로 도약할 수 있도록 다양한 서비스 도입에 속도를 내고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr