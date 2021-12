조동연 "사생활 문제 송구"…野 "이재명, 이미지 세탁용"

[아시아경제 나주석 기자] 여야가 조동연 더불어민주당 공동상임선대위원장 한 사람을 두고 연일 신경전을 벌이고 있다. 조 위원장은 2일 직접 인터뷰에 응해 일각에서 제기하는 사생활 논란에 입장을 밝히기도 했다. 야당은 이재명 민주당 대선후보의 ‘이미지 세탁용’이라고 조 위원장을 깎아내리는 등 네거티브 공세가 이어지고 있다.

조 위원장은 이날 라디오에 나와 "사생활로 인해 많은 분이 불편함과 분노도 느꼈을텐데 너무 송구하고 죄송스럽다"며 "마음이 너무 무겁다"고 말했다. 30대 워킹맘으로 군 출신 우주산업 전문가로 소개된 조 위원장은, 임명 직후 강용석 변호사 등 보수 인사로부터 사생활 관련 의혹을 받았다.

조 위원장은 이혼 사실을 털어놓으며 "저 같은 사람은 10년이 지난 이후에 또는 20, 30년이 지난 이후에 아이들에게 좀 더 당당하게 일하는 엄마의 모습을 다시금 보여줄 수 있는 기회를 허락받지 못하는 것인지, 저 같은 사람은 그 시간을 보내고도 꿈이라고 하는 어떤 도전을 할 수 있는 기회조차도 허락받지 못하는 것인지 묻고 싶었다"고 말하며 울먹였다. 우주산업 전문가가 맞느냐는 전문성 논란도 적극 반박했다.

그러나 야당은 조 위원장 인선을 ‘일회용 티슈’ 등 원색적 표현을 써가며 비판을 이어갔다. 김재원 국민의힘 최고위원은 "이 후보가 좋지 않은 이미지를 세탁하기 위해 마구잡이로 내세우는 것 같다"며 "결국 도움 될만한 전면에 내세워 일회용 티슈처럼 쓰고 버리는 그런 분들을 채우고 있다"고 혹평했다.

전날 조 위원장을 ‘전투복에 브로치’으로 비유해 논란을 일으켰던 김병준 국민의힘 상임 선대위원장은 이날 또 라디오에 나와 "상대가 남성이라고 하더라도 똑같은 이야기를 저는 잘 쓴다"며 "청년들을 너무 액세서리로 자꾸 쓰는 것 같다라는 생각은 제가 지울 수가 없다"고 물러서지 않았다.

일련의 논란에 대해 이 후보는 "모든 정치인은 국민에 대해서 책임지는 것"이라며 "국민들의 판단을 좀 지켜보도록 하겠다"며 유보적인 입장을 드러냈다.

