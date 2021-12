이재명 선대위 완성…'별동대' 없는 6인체제

선대위 본부 16→6개 통폐합

슬림화된 실무형 조직 구축

文 광흥창팀 같은 비선조직 無

[아시아경제 구채은 기자, 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 선거대책위원회 본부를 16개에서 6개(정책·조직·직능·홍보·총무·전략)로 통폐합해 슬림화된 ‘실무형 조직’을 구축했다. 이 후보는 2일 서울 여의도 중앙당사에서 개편안을 발표하면서 "국민의 목소리를 정책에 반영, 신속하게 실천해 성과를 축적해가는 민주당 선대위로 거듭나도록 하겠다"고 밝혔다.

역대 대선에서 문재인 대통령의 ‘광흥창팀’과 노무현 대통령의 ‘금강팀’ 역할을 했던 ‘비선 핵심 조직’인 별동대 조직은 꾸리지 않기로 했다. 6명의 선대위 본부장이 후보 직속으로 투명하고 기민하게 최종 의사결정을 하는 구조다. 총무본부장을 맡은 김영진 의원은 "비선조직 없이 각 본부가 내용과 역할을 갖고 후보와 의사를 신속하게 결정해 나갈 것"이라고 했다.

6개 본부를 살펴보면 정책본부장은 이재명 캠프 정책개발을 총괄한 윤후덕 의원이 맡았다. 조직본부장은 정세균 전 총리 측 인사인 이원욱 의원이 맡고, 직능본부장은 그간 캠프 조직 총괄을 해온 김병욱 의원이 맡는다. 새로 영입한 김영희 전 MBC 부사장에 홍보본부장을 맡겼다. 사무총장 김영진 의원과 전략기획위원장 강훈식 의원은 각각 총무본부장, 전략본부장에 인선됐다. 6개 본부장이 사실상 후보 직속의 핵심의사결정을 내리는 구조다. 각 본부는 상임선대위원장 직속 산하에 두기로 했다. 총괄상황실장은 서영교 의원, 공보단장은 박광온 의원이 맡는다. 비서실장엔 오영훈 의원, 정무실장엔 윤건영 의원을 임명했다. 미래기획단장엔 이근형 전 전략기획위원장이 인선됐다.

‘이재명의 민주당’ 쇄신은 지난달 24일 당 핵심 당직자들이 일괄 사퇴 선언을 시작으로 급물살을 타 왔다. 같은달 25일 이 후보 측근 중심의 당직 인선이 단행되고, 이달 1일 청년인재 영입 발표에 이어 이날 본부 통폐합으로 ‘이재명의 민주당’의 골격이 사실상 완성된 셈이다. 윤석열 국민의힘 후보와 이준석 당 대표간의 불협화음이 장기화되고 있는 상황을 의식한 듯 이 후보와 송영길 당 대표는 손발을 맞추며 일사분란한 협조체제를 구축하고 있다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr