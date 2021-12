한은, 연간 소비자물가 상승률 2.3% 상회 가능성↑

'최근 소비자물가 동향에 대한 평가' 발표

[아시아경제 장세희 기자]한국은행은 2일 11월 물가 상승률이 지난달 전망 당시의 예상 수준을 상회함에 따라 올해 연간 상승률은 11월 전망 수준(2.3%)을 다소 웃돌 가능성이 높다고 밝혔다.

한은은 이날 '최근 소비자물가 동향에 대한 평가'자료를 내고 "11월 물가 상승률이 지난달 전망 당시의 예상 수준을 상회함에 따라 올해 연간 상승률은 11월 전망 수준인 2.3%를 다소 상회할 가능성이 있다"고 밝혔다.

한은은 이어 "소비자물가 상승률은 최근 국제유가 흐름, 유류세 인하 효과 등을 감안할 때 점차 둔화될 것"이라면서도 "수요 측 물가 상승 압력 확대, 공급 병목의 영향 등으로 상당 기간 목표 수준을 상회할 것으로 예상한다"고 밝혔다.

한은은 아울러 인플레이션 추이를 예의주시하고 있다고 밝혔다. 한은은 "최근 국제유가 변동성 확대 등으로 향후 물가 흐름의 불확실성이 높아졌다"며 글로벌 공급 병목이 심화 및 장기화될 경우 국내에서도 물가 상승 압력이 광범위하게 확산될 수 있는 만큼 향후 인플레이션 추이를 예의주시하겠다"고 밝혔다.

