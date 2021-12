현대로템, 캐나다 에드먼턴시와 2188억 트램 납품 계약

[아시아경제 김흥순 기자] 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 19,500 전일대비 200 등락률 +1.04% 거래량 364,700 전일가 19,300 2021.12.02 09:38 장중(20분지연) 관련기사 현대로템, 대만 도시철도국과 2210억 규모 공급계약현대로템, 카자흐스탄 알마티 전동차 납품 완료현대로템, 5년 연구 끝에 열차신호 수신장치 국산화 개발 완료 close 은 캐나다 에드먼턴시와 2188억원 규모의 트램 납품 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.

이번에 계약을 체결한 트램 차량은 캐나다 에드먼턴 시내와 서부지역을 연결하는 신규 노선인 밸리 라인 웨스트 노선에 투입될 예정이다.

이번 입찰에는 독일 지멘스, 스페인 CAF그룹, 프랑스의 알스톰 등 세계 유수의 철도차량 업체들이 참여해 각축을 벌였다. 입찰은 총 2단계로 구성됐고 1단계에서는 주요 납품 실적과 사업 수행 역량 등을 심사했다. 2단계에서는 기술력과 가격을 종합한 평가가 이뤄졌다.

현대로템은 차량 실내 레이아웃을 최적화하며 기준 사양보다 좌석 비율을 늘리고 공간 효율성을 강화한 전략으로 입찰을 따냈다. 차량 측면에는 별도의 LED(발광다이오드) 지시등을 적용해 미적 효과를 높이고 야간 시인성을 확보하는 등 안정성을 강화했다. 또 승객 편의를 고려해 온도 변화를 감지하는 실내 적정온도 유지 시스템을 적용하고 휠체어 접근성이 우수한 출입문 구조도 적용했다. 이 밖에 현지 맞춤형 교육훈련 패키지를 준비하고 운전실 시뮬레이션과 부품 정비 교육에 가상현실(VR)·증강현실(AR) 프로그램을 제공했다.

앞서 현대로템은 2005년 캐나다 밴쿠버 국제공항 연결철도에 무인전동차 납품 계약을 체결한 경험이 있다. 당시 해당 차량을 조기 납품해 운행일정을 3개월여 앞당겼고, 2010년 밴쿠버 동계올림픽의 성공적인 개최에 대한 공로를 인정받아 캐나다 시행청으로부터 감사공문과 감사패도 받았다. 이후 2018년 같은 노선에 추가로 무인전동차 차량 납품을 수주했다.

현대로템 관계자는 "지속적인 연구개발을 통해 트램 관련 사업을 확장하고 국내 트램 산업을 선도할 수 있는 기술력을 선보일 것"이라고 말했다.

