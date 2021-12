농협銀 "올원×플라워 가입하면 할인쿠폰 드립니다"

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 한국화훼농협과 함께 모바일 플랫폼인 ‘올원뱅크’에서 이달 20일까지 '올원×플라워' 고객 사은 이벤트를 실시한다고 2일 밝혔다.

'올원×플라워' 서비스는 한국화훼농협의 꽃, 화환, 난 등의 화훼 상품을 올원뱅크 앱에서 간편하게 주문·결제해 배송 받을 수 있는 서비스다.

이번 이벤트는 올원뱅크에서 '올원×플라워' 서비스를 가입한 고객 전원에게 모바일 할인쿠폰(5000원)을 제공하고, 해당 서비스를 통해 화훼 상품을 구매한 모든 고객에게 반려식물 2종(포인세티아, 율마)을 함께 증정한다. 경품으로 증정하는 ‘포인세티아’는 크리스마스 시즌에 개화하는 특징이 있고 ‘율마’는 트리 용도로 주로 활용되는 식물이다.

이종찬 농협은행 올원뱅크셀리더는 “이번 이벤트를 통해 화훼 농가도 돕고 '올원×플라워'서비스를 더욱 많은 고객이 이용하실 수 있는 계기가 되길 바란다”며, “고객에게 더욱 편리한 생활 서비스를 제공하기 위해 다양한 업종과의 제휴 서비스를 확대하는 등 올원뱅크만의 차별화된 생활금융서비스를 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

