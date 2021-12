이마트24, 와인에 음악 접목한 ‘감성마케팅’…“역대 최다 판매량 목표”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 오디오 플랫폼 ‘플로’와 손잡고 와인에 어울리는 음악을 즐길 수 있는 감성 마케팅을 펼친다고 2일 밝혔다.

이마트24 매장 내 와인 넥택에 있는 QR코드를 스캔 하면 플로 이벤트 페이지로 연결되며, 회원가입 시 이마트24 와인 브랜디드 플레이리스트를 즐길 수 있다. 이 플레이리스트에는 총 124곡의 와인과 관련된 8개의 테마 플레이리스트가 구성돼 있다.

이마트24는 12월 한달간 역대 최다 판매를 목표로 삼았다. 지난해 동안 173만병을 판매한 데 이어 올해는 1월~11월까지 230만병을 판매했다. 올해 목표인 300만병 판매를 위해서는 12월 한 달 동안 70만병 이상 판매해야 한다. 이에 1일 22580병, 1시간 940병, 1분 15병 판매를 목표로 와인 행사를 준비했다.

이달의 와인으로 ‘라크라사드’를 다시 한번 선정했다. 이 와인은 지난해 6월과 12월 각 3만명, 10만병 완판을 기록한 데 이어 올해 6월에도 준비한 물량인 30만병을 한달 안에 모두 판매됐다. 또한 연말 의미 있는 모임이나 파티에 걸 맞는 프리미엄급 와인을 합리적인 가격으로 제공해 연말 와인 고객들을 매장으로 끌어들일 계획이다.

이마트24 관계자는 “연말이 와인 최성수기인 만큼, 도전적인 목표를 갖고 행사를 기획하게 됐다”며 “가성비 와인부터 프리미엄 와인까지 할인된 가격으로 제공하는 행사도 진행해 연말 와인을 찾는 고객들의 큰 호응이 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr