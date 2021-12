이재명 "선대위 차원서 코로나 특위·당정협의 추진" 제안

[아시아경제 오주연 기자] 코로나19 확진자 수가 5000명대에 이르는 등 재확산세가 급격해지자, 이재명 더불어민주당 대선후보가 1일 코로나 대책을 위한 긴급회의를 소집하고 선거대책위원회 차원의 특위 설치를 제안했다. 이와 함께 당 차원에서는 조속한 시일 내에 당정협의를 추진해 줄 것도 당부했다.

이날 저녁 이 후보는 긴급회의를 열고 송영길 대표, 윤호중 원내대표, 박완주 정책위의장 등이 참석한 가운데 코로나 대책을 논의했다.

이 후보는 "지금 확진자가 폭증하고 있는 상황이고 이에 따라서 위중증 환자 문제가 당장 현안되고 있다"면서 "현장에서는 또다시 거리두기 등의 제재로 어려운 상황에 처하지 않을까 우려와 감염 확대 불안감이 교차하는 긴급한 상태"라고 말했다.

그러면서 "선대위 차원에서 긴급 대응을 위한 코로나 특위를 구성해서 상황을 파악하고, 정부 정책·당 정책에 대비하고 점검할 필요가 있다"고 강조했다.

이 후보는 "정부도 충분히 대책을 마련해 가고 있으리라 보는데, 당에서도 국민 현장의 목소리를 정리해서 당정협의가 가능하게 준비해주면 좋겠다"면서 "가능하면 이른 시간 내에 상황 파악에 대한 결과물과 우리 의견을 정부와 협의해주시기 부탁드린다"고 했다.

그는 "경제 상황이 전체적으로는 많이 회복됐다는데 일선 경제 현장, 특히 골목상권이나 소상공인 같은 경제적 취약계층의 피해가 너무 커져서 어려움과 고통이 큰 것 같다"며 "향후 정부가 정책을 결정할 때 이 피해나 고통이 국민들에게 또는 특정 계층 분들에게 전가하는 방식이 아니라 충분히 다 보전되는 방식으로 반드시 검토돼야겠다"고 강조했다.

이 후보는 "가급적이면 경제적 어려움 야기하지 않으면서 이 사태를 수습했으면 좋겠는데, 혹여라도 국민들에게 협조 구할 일이 생기면 그에 상응하는, 또는 그 이상의 충분한 대책을 먼저 만들어 내는 것이 좋겠ㄷ"면서 "당정협의 시 이 점을 충분히 감안해주기 바란다"고 덧붙였다.

