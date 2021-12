쿠첸, ‘121 마스터+’ 밥솥 출시…“스테인리스 내솥으로 위생 강화”

[아시아경제 이준형 기자] 주방가전기업 쿠첸은 국내 최초 2.1 초고압 기술을 적용한 밥솥 ‘쿠첸 121 마스터+’ 을 출시한다고 1일 밝혔다.

쿠첸 121 마스터+ 밥솥은 스테인리스 내솥, 사일런트 캡 등이 적용된 프리미엄 밥솥이다. 밥솥에 적용된 스테인리스 소재는 의료용으로 사용되는 고급 소재다. 내구성, 내식성은 물론 취사시 발생하는 고열, 고압력에 따른 급격한 온도 변화에도 강하다. 염분기가 있는 요리를 할 때도 안심하고 사용할 수 있다는 게 회사 설명이다.

쿠첸 밥맛연구소에서 개발한 ‘논스틱 기술’로 기존 스테인리스 내솥의 단점인 눌어붙음도 최소화했다. 이 기술로 내솥에 음식물이 잘 눌어붙지 않아 편리한 세척이 가능하다. 또한 내솥 불림 기능을 추가해 내솥을 불리는 시간을 최대 84% 단축시켰다. 쿠첸 실험에 따르면 내솥을 상온에서 불릴 경우 약 60분이 소요되지만 내솥 불림 기능 활용시 약 10분으로 단축됐다. 해당 기능을 활용하면 세척 시간 단축을 줄이는 건 물론 물론 상온에 불릴 때보다 청결하게 내솥을 닦을 수 있다.

쿠첸은 이 밥솥을 2일 현대홈쇼핑에서 처음 선보인다. 회사는 2일 오후 12시40분부터 1시간 동안 진행되는 방송에서 쿠첸 121 마스터+ 밥솥 특징을 상세히 안내하고 다양한 구매 혜택을 제공할 계획이다.

쿠첸 관계자는 “이번 신제품은 논스틱 기술로 눌어붙음 현상을 개선하고 스테인리스 내솥을 적용해 소비자 편의성을 높인 제품”이라며 “쿠첸 프리미엄 밥솥의 인기를 잇는 제품이 될 것”이라고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr