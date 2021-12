합천군, 희망 2022 나눔 캠페인 진행

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 연말연시를 맞아 어려운 이웃을 돕기 위해 ‘나눔, 모두를 위한 사회백신’이라는 슬로건으로 ‘희망2022나눔캠페인 성금 모금’을 진행한다고 1일 밝혔다.

군은 이번 모금 행사를 통해 사회 그늘진 곳에서 외롭고 쓸쓸하게 생활하고 있는 무의탁 노인, 소년·소녀가장, 장애인 등 어려운 이웃들에게 꿈, 희망을 심어주고 함께 사는 밝고 건강한 사회를 가꾸어 나가기 위해 민·관에서 하나 돼 나눔 문화 확산 분위기를 조성할 예정이다.

문준희 군수는 “어려운 시기이지만 소중한 성금 모금으로 모두에게 따뜻한 온기가 전해지길 바란다”며 “나눔을 통한 사회백신이 침체된 지역사회에 희망을 줄 수 있도록 군민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 당부했다.

성금 기탁을 희망하는 분들은 합천군청 주민복지과 또는 관내 읍면사무소로 연락하면 된다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr