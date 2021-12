광주TP, 전국 최초 오아영 선임 대통령표창 수상

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주테크노파크(원장 김선민)는 소속직원인 오아영 선임이 2021년도 지역산업진흥 유공자 포상 '지역혁신성장 부문'에서 국가균형발전에 기여한 공로를 인정받아 전국 19개 테크노파크에서 개인으로는 최초로 대통령 표창을 수상하였다고 1dlf 밝혔다.

오아영 선임은 광주경제자유구역 지정 기획, 빛그린산단 내 산학융합지구 조성 기획, 그린에너지 ESS발전 규제자유특구 기획 등을 통한 대형 국책사업 유치로 광주지역의 투자유치 기반조성 및 산업발전에 기여하였으며,

광주지역혁신성장계획(국가균형발전위원회 주관) 수립을 통해 지자체 주도의 체계적인 지역산업 추진의 초석을 마련한 바 있다.

2006년 입사이후 기업지원의 일선에서 기술지주회사설립, 기술사업화지원, 인력양성 등 다양한 업무 수행을 통한 현장 경험을 바탕으로 지역의 현안을 반영한 현실감 있는 기획을 추진, 굵직한 신규사업을 유치하는 등 성과를 나타내 내부적으로도 수범사례로 꼽힌다.

민선7기 광주혁신추진위원회 경제산업분과위원으로서 지역의 경제산업 발전방안을 적극적으로 제시하는 등 대내외 활동에도 두각도 나타내고 있다.

김선민 광주테크노파크 원장은 “직원 개인으로서 대통령표창을 수상하는 것은 법인으로서도 아주 큰 영광이다”며 “여러 직원들이 벤치마킹하여 또 다양한 분야의 전문가로 발전할 수 있는 환경을 만들 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

광주테크노파크의 대통령표창은 2007년 지역혁신 연구지원기관 분야 단체 수상에 이어 두 번째이다.

