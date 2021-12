삼성重, 드릴십 매각 성공?…유동성 '청신호'

유럽 시추선사에 드릴십 1척 매각

드릴십 5척 중 3척 남아

[아시아경제 황윤주 기자] 삼성중공업이 올 들어 두 번째 드릴십 매각에 성공하면서 유동성 확보에 박차를 가하고 있다.

삼성중공업은 유럽지역 시추 선사와 드릴십 매매 계약을 체결했다고 1일 밝혔다. 매각 금액은 2억4500만불이며 선체 크리닝, 시운전 等 재가동(Reactivation)을 위한 준비를 거쳐 2023년 1분기안에 인도할 예정이다.

매각에 성공한 드릴십은 2014년 그리스 오션리그로부터 수주한 선박이다. 삼성중공업은 이로써 인도하지 못한 드릴십 5척 중 2척을 매각하게 됐다.

이번 매각으로 삼성중공업은 유상 증자에 이어 유동성을 추가로 확보하고 유지보수 비용도 절감해 재무구조가 더욱 건실해질 전망이다.

한편 삼성중공업은 지난 6월 이탈리아 사이펨시와 드릴십 1척의 용선 계약을 체결하고 지난 달 성공적으로 인도한 바 있다. 이 계약에는 매입 옵션이 포함돼 있어 향후 완전 매각도 기대되는 상황이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr