SK텔레콤, 'T멤버십 2.0' 공개… T데이 혜택 2배

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤이 할인·적립을 병행하는 수정된 멤버십 제도를 선보인다.

SK텔레콤은 1일 제휴처 확대는 물론 소비 패턴에 따라 할인과 적립 방식을 자유롭게 선택할 수 있는 새로운 ‘T멤버십 2.0’을 애플리케이션 업데이트와 함께 출범하고, 프로모션에 돌입한다고 밝혔다.

새로운 ‘T멤버십’은 ‘파리바게뜨’, ‘CU’, ‘아웃백 스테이크하우스’ 등 기존 제휴사의 혜택은 그대로 유지하고, ‘폴바셋’, ‘피자헛’, ‘그린카’ 등 대형 제휴처가 새롭게 추가됐다. 또한 기존 할인형을 기본으로 고객이 포인트를 쌓아 나중에 해당 포인트로 할인을 받는 적립형을 선택해 이용할 수 있다. 적립 포인트의 정식 명칭은 ‘티플러스포인트(T+포인트)’로 정해졌다.

멤버십 유형은 고객이 본인의 소비 패턴에 따라 월 1회, 최대 연 12회까지 자유롭게 변경할 수 있어 멤버십 서비스를 계획적으로 쓸 수 있다. 또한 고객이 적립형 멤버십을 통해 쌓아 둔 포인트는 할인형 멤버십으로 바꾸더라도 사라지지 않는다.

새로운 ‘T멤버십’ 앱은 T멤버십, T우주, 미션 3가지 탭으로 구성된다. 먼저 이용 고객 개인의 지역과 관심사, 이용패턴에 맞춰 혜택을 추천하는 ‘T멤버십’이 메인 화면으로 제공된다. 하단에는 멤버십 사용이력 조회는 물론 자주 이용한 브랜드와 포인트 사용 패턴 분석 등이 소개돼 고객이 할인과 적립 가운데 적합한 멤버십 형태를 고르는데 도움이 될 전망이다.

T우주 탭에서는 ‘우주패스’ 및 구독과 관련된 모든 내용을 한눈에 확인하고 결제까지 할 수 있고, 미션 탭에서는 할인형·적립형 고객 모두 제휴처에서 상품 및 서비스를 구매하지 않더라도 무료로 T+포인트를 적립할 수 있다. 미션 탭에서는 출석체크와 룰렛 응모, 스탬프 모으기 등 다양한 방식으로 포인트를 쌓을 수 있어 고객들의 포인트 적립에 도움이 될 것으로 보인다.

이밖에 T멤버십 사용을 위한 고정형 바코드는 고객정보보호 강화와 멤버십 바코드 불법 사용을 막는 차원에서 실시간 바코드로 대체된다. 단, 고객의 멤버십 이용 불편을 최소화하는 차원에서 기존 바코드도 1개월간 사용 가능하다. 새로운 T멤버십 앱은 ‘자동 업데이트 설정’ 고객에 한해 이날 자동 업데이트된다.

SK텔레콤은 새로운 T멤버십 출시를 기념해 12월과 1월 두 달간 ‘T Day 프로모션’도 진행한다. 고객들은 기존 1달에 1주(월~금)만 이용할 수 있었던 T Day 주간 혜택을 2주간 이용할 수 있다. 이와 함께 구독상품인 '우주패스 all·mini'에 가입한 고객을 대상으로 T Day 론칭프로모션 혜택에 추가 할인과 적립을 제공하는 ‘우주패스 찬스 프로모션’도 진행된다. 또한 12월 한 달간 T멤버십 앱에서 ‘우주패스 all’에 가입할 경우 T+포인트 1만포인트 제공 이벤트도 진행된다.

이밖에 신한카드가 손을 잡고 ‘T멤버십’과 ‘우주패스’에 특화된 ‘T우주 신한카드’를 출시한다. T우주 신한카드를 사용하면 우주패스 월 구독료 전액 캐시백은 물론 다양한 가맹점에서 결제 시 결제금액의 5~10%에 대해 T+포인트 적립 혜택을 받을 수 있다. T우주 신한카드의 발급은 T월드와 T멤버십 및 신한카드 웹페이지와 앱, SK텔레콤 대리점 등에서 발급 받을 수 있다.

윤재웅 SK텔레콤 구독마케팅담당은 "고객 혜택 확대를 목표로 오랜 준비를 거쳐 새로운 T멤버십을 선보이게 됐다"며 "앞으로도 고객에게 제공하는 혜택을 지속적으로 확대해 고객에게 사랑받는 최고의 멤버십으로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr