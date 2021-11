강기정 전 靑 정무수석, 청년들과 허심탄회한 대화의 장 '눈길'

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 강기정 전 청와대 정무수석이 대학가 순회강연을 펼치며 청년들과 소통하고 있다.

강 전 수석은 30일 오전 광주교육대학교 교육매체관에서 대학생 80명을 대상으로 ‘청년과 함께하는 강기정의 젊은 Talk’ 강연을 진행했다.

이 자리에서 ‘청년 강기정’, ‘청와대 시절 에피소드’, ‘쉼표를 만나 떠난 독일유학’ 등을 이야기하며 청년들과 격의 없는 소통의 시간을 보냈다.

강연 이후에는 청년들의 고민을 듣는 ‘젊은 Talk’ 토크쇼가 진행됐다. 토크쇼 사회는 청년기업 ‘1%공작소’ 이정현 대표가 맡았다.

청년들은 ‘좋은 일자리 창출’, ‘다양한 문화시설 확충’, ‘코스트코 유치’, ‘관광시설 활성화’ 등 평소 자신이 꿈꾸던 광주에 대해 이야기 했다.

강 전 수석은 “청년들이 꿈꾸는 광주의 모습이 무엇인지 좀 더 깊게 느낄 수 있는 유익한 시간이었다”며 “청년들의 목소리를 경청하고 공감하기 위한 소통을 계속하겠다”고 말했다.

앞서 강 전 수석은 지난 23일 호남대학교 IT스퀘어에서 대학생 20여명을 대상으로 ‘취향저격의 세계’ 강연을 열기도 했다.

강 전 수석은 오는 12월 1일 오후 12시30분 조선대학교 경상대학 경영산학관에서 ‘나의 독일 이야기’를 주제로 청년들을 만날 예정이다.

한편, 강 전 수석은 지난 9월 29일 ‘호남의 미래를 여는 7대 대선공약’을 제안한 이후 광주·전남지역 자치단체를 순회하며 호남의 미래를 주제로 특강을 펼치고 있다.

