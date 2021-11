D램, 11월 고정거래가격 '보합'…낸드플래시도 전월과 동일

[아시아경제 정현진 기자] 대표적인 메모리 반도체인 D램과 낸드플래시의 11월 고정거래가격이 전월과 동일한 수준을 유지했다.

30일 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면 11월 D램 PC용 범용제품인 DDR4 8Gb 1Gx8 2133㎒의 평균 고정거래가격은 3.71달러로 전월과 동일했다. 이 제품은 지난달 고정거래가격이 9월보다 9.51% 떨어졌었다. 일반적으로 D램 고정거래가격은 제조사와 고객사가 계약을 맺는 분기가 시작되는 첫 달에 큰 변화를 보인다.

트렌드포스는 "4분기 노트북 판매량이 3분기와 비슷한 수준을 보일 것으로 전망돼 PC제조사들의 D램 재고가 11~13주에서 9~11주로 줄어들었다"면서 "이에 제조사들이 재고를 늘릴 가능성도 있다"고 설명했다.

트렌드포스는 D램의 공급 과잉과 비수기 영향으로 가격이 내년 1분기까지 하락세를 보일 것으로 내다봤다. PC용 D램 가격이 주로 하락할 것으로 봤으며 올해 4분기에 비해서는 약 10% 정도 떨어질 것으로 전망했다. 다만 내년 2분기에는 DDR5 사용 확대 등으로 인해 D램 가격 하락세가 주춤할 것으로 예상했다.

낸드 범용제품(128Gb 16Gx8 MLC)의 평균 고정거래가격은 지난달과 같은 4.81달러를 기록했다. 트렌드포스는 "낸드의 수요와 공급에는 큰 변화가 없었다"면서 "고객사가 타 반도체 부품 부족 현상으로 제품 생산에 차질이 발생해 낸드 구입에 제약이 생겼다"고 전했다. 12월에도 낸드 가격은 변함이 없을 것으로 트렌드포스는 전망했다.

