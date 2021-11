창원시, 장애인·비장애인 화합의 장 '제41회 장애인의 날' 기념식 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 30일 창원레포츠파크 실내경기장에서 '제41회 장애인의 날' 기념식을 개최했다.

창원시장애인총연합회 주관으로 열린 기념식에는 허성무 시장, 김하용 경상남도의회 의장, 이치우 창원시의회 의장 등 주요 내빈과 관내 장애인 단체, 장애인복지 유공 수상자, 장애인 당사자와 가족, 자원봉사자 등 490여명이 참석했다.

행사는 시각장애인단체의 난타·합창 공연을 시작으로 장애 인권 헌장 낭독, 장애인복지 유공자 수상 축하, 대회사, 축사 등 장애인에 대한 인식을 개선하고 장애인과 비장애인 간 화합·교류의 장으로 구성됐다.

김태한 창원시장애인총연합회 회장은 "코로나19로 인해 소통의 기회가 적은 요즘, 오늘 하루만이라도 장애인과 가족들이 행복한 하루가 되길 바란다"며 "많은 시민이 장애인에 관한 관심을 가지고 격려를 해주셨으면 한다"고 말했다.

허 시장은 "장애는 언제든, 누구에게든 발생할 수 있는 일인 만큼, 장애인 스스로 자립해 능동적인 삶을 살 수 있는 사회구조를 만드는 데 관심을 기울이고 장애인복지증진을 위해 다양한 정책을 추진하겠다"고 말했다.

