마이크로소프트 나델라 CEO, MS 주식 절반 매도

[아시아경제 박병희 기자] 마이크로소프트(MS)의 사티아 나델라 최고경영자(CEO)가 자신이 보유 중이던 MS 주식 절반 가량을 매도했다고 월스트리트저널(WSJ)이 29일(현지시간) 보도했다. 지난달 애플을 제치고 시가총액 1위에 등극할 정도로 MS 주가가 오른데다 세금을 줄이기 위한 목적에서 주식을 매도한 것으로 풀이된다.

미국 증권거래위원회(SEC)에 지난주 제출된 보고서에 따르면 나델라 CEO는 지난주 이틀동안 MS 주식 83만8584주를 매도했다. 매도 전 나델라 CEO는 MS 주식 약 170만주를 보유했다.

나델라 CEO는 이번 주식 매도로 2억8500만달러가 넘는 현금을 확보한 것으로 추산된다.

MS 대변인은 성명에서 "나델라 CEO는 개인적 금융 계획 등 다양한 이유로 MS 주식 약 84만주를 처분했다"며 "그는 계속해서 MS의 성공을 위해 헌실할 것이며 그의 MS 보유 지분은 MS 이사회가 정한 보유 기준을 크게 웃돈다"고 밝혔다.

워싱턴주의 세법 변경도 나델라 CEO의 대규모 주식 매도에 영향을 준 것으로 애널리스트들은 분석했다. 워싱턴주는 내년 초부터 연 25만달러가 넘는 소득에 대해 7%의 자본이득세를 부과할 예정이다.

나델라는 클라우드 사업에 집중해 MS를 부활시킨 주인공으로 평가받는다. 2014년 그가 취임한 뒤 MS의 주가는 780% 가량 올랐다.

코로나19 대유행 뒤에도 MS 주가 상승세는 계속 됐다. 재택 근무가 늘면서 MS 제품 수요가 늘었고 올해 MS 주가는 50% 이상 올랐다.

나델라 CEO는 지난 6월부터 이사회 회장직도 겸하고 있다.

