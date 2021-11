與, 내년 예산안 법정 기한 내 처리 강조…윤호중 "밤샘 해서라도 내달 2일까지"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 내년 예산안을 법정 기한인 다음달 2일까지 반드시 처리하겠다고 강조했다.

29일 윤호중 민주당 원내대표는 국회에서 열린 '2022 예산심사' 관련 기자간담회에서 "남은 3일 동안 밤샘 심사를 해서라도 반드시 법정 기일을 맞추겠다"고 말했다.

윤 원내대표는 내년 예산안에 대해 "위기 극복, 경기 회복, 격차 해소, 미래 대비 등 4가지 목표를 이루기 위해 고르게 편성됐다"면서 "그중에서도 소상공인에 대한 지원을 강조했다"고 설명했다. 이어 "초과 세수를 소상공인과 자영업자 지원에 활용하는 등 이들을 위해 앞당겨 할 수 있는 일은 과감하고 신속하게 추진하겠다"고 덧붙였다.

이재명 더불어민주당 대선 후보가 윤석열 국민의힘 대선 후보의 소상공인 50조원 지원에 대해 긍정적인 의견을 낸 것에 관해서는 "야당이 50조원 지원 내용을 제시하면 소상공인 손실보상에 부합한다고 할 때 받아들일 수 있다는 의미로 해석해달라"고 설명했다.

