이준석, 김종인 영입 불발에 "돈 주고도 못 사는 소"

[아시아경제 김서현 기자] 이준석 국민의힘 대표가 29일 김종인 전 비상대책위원장의 총괄선대위원장 합류가 어려워진 것과 관련해 "항상 김 전 위원장 영입 과정은 영입하려는 사람들이 뭔가 찍어먹어봐야 하는 느낌으로, 꼭 그 다음 단계에서 깨달음을 얻는 경우가 있다"고 말했다.

이 대표는 이날 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 김 전 위원장을 "돈 주고도 살 수 없는 소"라고 칭하며 "이제 김 전 위원장을 영입하려면 솟값을 쳐주는 정도가 아니라 모든 걸 더 얹어서 드려야 한다"고 말했다. 이어 "솟값 문제가 아니라 예의를 갖춰서 모셔야 한다"며 "프리미엄 다 얹어야 한다. 전권을 드려야 한다"고 덧붙였다.

그는 과거 김 전 위원장 영입 당시 벌어진 일들을 언급하며 "초기에는 상황이 좋으면 '김종인 없이도 이길 수 있다'는 사람들이 후보 옆에 들러붙기 시작하고 서서히 김 전 위원장과 영역을 갖고 다툼이 일어나다가 나중에 지지율이 좀 떨어지는 모양새가 나타나면 후보 또는 대표가 엎드리는 모양새로 가서 김 전 위원장을 모셔온다"고 설명했다.

이어 "이 안타까운 일이 반복되는 이유는 김 전 위원장의 그립감 때문"이라며 "실제 일을 하기 위해 김 전 위원장이 직제나 요구사항이 많다 보니까, 항상 후보나 모시는 사람 입장에서는 '그냥 와서 이름만 올려줬으면 좋겠는데 뭘 자꾸 하려 그러냐'(는 것 같다)"고 말했다.

그러면서 "선거에는 영역별로 지휘관이 있어야 한다"며 "내정을 보는 사람이 있어야지 밖에 나가 싸우는 사람이 잘할 수 있는데 제가 둘 다 동시에는 못한다. 그런 상황에서 김종인 전 비상대책위원장이 둘 중 하나의 영역을 맡아야 하는 상황"이라고 밝혔다.

그는 이어 "박빙 승부가 이어지는 상황에서 김 전 위원장 공간이 넓어질 것으로 본다"고 덧붙였다.

원톱 체제를 이끌게 된 김병준 공동상임선대위원장에 관해서는 "굉장한 역량을 발휘하시기만을 기대하고 있다"면서도 "(김병준 위원장이) 전투지휘 능력으로 실적이 있거나 이러지는 않다. 그렇기 때문에 그 부분은 우려가 된다"고 했다.

한편 '윤석열 선대위' 인선 지적에 대해서는 "결국 인사는 후보가 모든 권한을 가져가는 것인데 후보의 대전략이 대통합 또는 모든 사람을 그냥 쓰자는 취지 같다"며 "거기에 대해 김 전 위원장이 그게 옳지 않다는 식의 경고를 했는데 모르겠다. 콘셉트 자체를 그렇게 잡았기 때문에 이런 일들이 조금 더 발생할 수 있다"라고 우려했다.

