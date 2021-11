소진공, 탄소중립 위해 환경공단과 '맞손'

[아시아경제 이준형 기자] 소상공인시장진흥공단은 한국환경공단과 29일 탄소중립 사회 전환을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

두 기관은 이번 협약으로 ▲소상공인 대상 비산업부문(가정·상업시설)의 에너지 절약 ▲소상공인 탄소포인트제 참여시 에너지 사용 모니터링, 온실가스 감축현황 자료 제공 ▲소상공인 대상 에너지절감 컨설팅 등 다양한 활동을 공동으로 추진한다.

또한 소진공은 환경공단과 함께 탄소포인트제 신규 가입 확대에 박차를 가한다. 탄소포인트제는 서울시를 제외한 전국 16개 시·도의 약 200만 가구가 참여하고 있는 온실가스 감축 프로그램이다. 온실가스를 감축한 경우 실적에 따라 참여자에게 경제적 인센티브를 제공한다. 소상공인을 포함한 자영업자가 탄소포인트제에 가입할 경우 연간 최대 10만원, 소유 차량 주행거리 감축 시 연간 최대 10만원을 지원 받는다. 이밖에도 탄소포인트제와 업무협약을 체결한 NH농협은행 등에서 신용대출금리 인하, 예·적금 금리 우대 등의 혜택을 받을 수 있다.

조봉환 소진공 이사장은 “이번 협약을 통해 두 기관이 2050 탄소중립에 앞장서는 선도 역할을 하게 될 것으로 기대된다”면서 “소상공인 대상 탄소포인트제 가입을 확대해 탄소중립 사회 전환에 기여하겠다”고 말했다.

