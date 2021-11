이준석 "尹 충청 일정 언론 통해 알아…이런 상황 반복 황당하다"

"'이준석 패싱' '후보에 협조 안 한다'는 말 나돌아"

[아시아경제 강주희 기자] 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 대선후보의 충청 방문 일정을 언론을 통해 알게 됐다면서, 이런 상황이 반복돼 '이준석 패싱', '이준석이 후보에 협조하지 않는다' 등의 말이 나돈다고 지적했다.

이 대표는 29일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 "당 대표 이전에 제 일정이지 않나. 전날 이렇게 언론을 통해서 알게 되면 제 일정이 가득하기 때문에 조정을 할 수가 없다"며 불편한 기색을 내비쳤다.

그는 "어제 언론에 배포된 거로는 '이준석, 원희룡 등과 함께 모든 총괄본부장이 출동해서 충청도를 간다', '김병준 위원장에 힘을 실어주러 간다' 이렇게 돼 있는데, 저는 가자는 얘기를 들은 적이 없다"라며 "제 입장에서는 황당한 것"이라고 말했다.

이어 "(제가 일정을)못 들었기 때문에 이준석 패싱이고, 두 번째는 이준석이 후보 일정에 협조 안 한다, 이렇게 이간질하려는 사람들 있을 거 아닌가"라며 "(이런 상황이) 반복되고 있다"고 전했다.

이 대표는 또 김종인 전 비상대책위원장의 선거대책위원회(선대위) 합류가 불발된 원인 중 하나로 '윤 후보 측근의 익명 인터뷰를 통한 이간질'을 꼽으면서 "지난 7월쯤에도 슬슬 익명 인터뷰하면서 윤 후보랑 저랑 이간질했던 사람들 뻔하다. '이준석이 후보 골탕 먹이려고 후보를 오라 가라 했다' 등 (그때도) 익명 인터뷰가 나왔다"고 말했다.

그러면서 "이제 김종인 전 위원장을 영입하려면 소값을 쳐주는 정도가 아니라 모든 걸 얹어서 드려야 할 것"이라고 했다.

이 대표는 김병준 상임선대위원장에 대해선 "전투지휘 능력으로 실적이 있거나 이러지는 않다. 그렇기 때문에 그 부분이 우려가 된다"라며 김종인 전 위원장 영입이 필요하다는 입장을 밝혔다.

그는 "선거에는 영역별로 지휘관이 있어야 한다. 내정을 보는 사람이 있어야지 밖에 나가서 싸우는 사람이 잘할 수 있는 것"이라며 "저도 당 대표로서 할 수 있는 것이 있지만 제가 둘 다 동시에는 못 한다. 그런 상황에서 꼭 김종인 전 위원장이 둘 중 하나의 영역을 맡아야 하는 그런 상황"이라고 강조했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr