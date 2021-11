[e공시 눈에 띄네]코스닥-26일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 다나와 다나와 119860 | 코스닥 증권정보 현재가 28,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 29,200 2021.11.29 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 코리아센터, 다나와 인수…주당 5만9331원다나와 "최대 주주 지분 매각"다나와, 경영권 매각 관련 다양한 방안 검토 중 close =성장현외 3인 지분 51.3% 코리아센터에 3979억원에 양도

◆ 포스코엠텍 포스코엠텍 009520 | 코스닥 증권정보 현재가 7,260 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,490 2021.11.29 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제이번 주, 정부 발표 ‘ㅇㅇㅇ’ 백신!! 바이오 황제 株 뒤집힌다!큰손 外인들이 담은 순매수 1위 ‘바이오’ 핵심 株! 놓치면 후회합니다 close =포스코와 1742억원 규모 포항·광양제철소 제품포장 외주작업 계약 체결

◆ 세원 세원 234100 | 코스닥 증권정보 현재가 4,555 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,765 2021.11.29 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 폴라리스그룹, 지배구조 개편… “폴라리스오피스 중심으로 계열사 지배구조 강화”‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株! close =주식 양수도 계약으로 최대주주 폴라리스웍스에서 폴라리스오피스로 변경..."기업지배력 강화 및 지배구조 개선"

◆ 위메이드맥스 위메이드맥스 101730 | 코스닥 증권정보 현재가 41,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 38,750 2021.11.29 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 위메이드맥스, 미르4 개발사 자회사 편입주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장[특징주]위메이드맥스, NFT 과세대상 제외 기대…아이템 팔아 돈 버는 세상 close =위메이드넥스트와 1주당 8.6주 주식 교환 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr