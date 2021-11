신한카드, 더존비즈온과 업무 협약 체결

비대면·무서류 법인카드 발급 프로세스 구축

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 더존비즈온과 법인카드 회원을 확대하고 다양한 마케팅을 전개하기 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

협약식은 김선건 신한카드 원신한사업본부장과 지용구 더존비즈온 솔루션사업부문 대표 등 관계자들이 참석한 가운데 서울 중구 더존을지타워에서 지난 26일 개최됐다.

신한카드는 이번 협약을 통해 더존비즈온 그룹 계열사 및 더존비즈온의 전사적 자원 관리(ERP)와 그룹웨어 등을 사용중인 기업 고객을 대상으로 법인카드 회원을 확대한다는 전략이다.

먼저 회원사 고객들이 간편하게 법인카드를 신청할 수 있도록 기업 데이터와 연계한 비대면·무서류 방식의 디지털 기반 원스톱 발급 프로세스를 구축할 계획이다. 더불어 더존비즈온 기업고객 전용 제휴카드도 출시한다.

신한카드는 지난달 더존비즈온을 비롯해 더존ICT그룹의 계열사 법인카드를 신한카드로 전환한 데 이어 향후 신한 마이카의 자동차 상품을 포함한 다양한 금융 상품 마케팅도 전개할 계획이다. 이 외에도 양사는 각 사가 보유한 데이터를 결합해 새로운 금융 서비스를 개발하고, 자금 흐름 데이터 파악을 통한 기업 신용평가모델도 개발하는 등 디지털 금융을 선도하기 위한 다양한 협업을 추진키로 했다.

신한카드 관계자는 "이번 업무협약을 통해 기업 고객들이 원스톱으로 카드 발급을 할 수 있는 프로세스를 구축하는 등 고객 편의를 확대하게 됐다"며 “앞으로도 신한금융그룹의 새로운 비전인 '더 쉽고 편안한, 더 새로운 금융'에 발 맞춰 다양한 마케팅을 전개해 양사 간 시너지를 창출해 나갈 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr