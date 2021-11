BTS, LA서 2년만에 대면 콘서트…5만 관객 한자리에 모여 열광

[아시아경제 권서영 기자] 아이돌 그룹 방탄소년단이 미국 로스앤젤레스(LA) 소파이 스타디움에서 2년 만의 대면 콘서트를 통해 전 세계의 팬들과 만났다.

27일(현지시간) 미국 LA에서는 방탄소년단의 대면 콘서트 '퍼미션 투 댄스 온 스테이지(Permission To Dance On Stage) - LA'가 열렸다. 공연이 열린 소파이 스타디움 일대에는 전날부터 팬들이 몰려들었으며, 티셔츠와 부채 등을 판매하는 굿즈 상점 앞에서도 긴 줄이 늘어섰다.

이날 공연 입장은 해가 진 오후 5시 30분께부터 이뤄졌다. 팬들은 한 명씩 보안 검사대를 거쳐 공연장 안으로 들어갔으나, 안전 요원이 소지품을 일일이 들여다보는 과정이 필요했기에 입장 속도는 예상보다 더뎠다. 또 소파이 스타디움의 보안 규정에 따라 팬들은 내용물이 들여다보이는 투명한 가방만을 소지할 수 있었다.

공연장에 모인 팬들은 전광판에 방탄소년단이 등장할 때마다 열광했고, 이들은 응원봉을 리듬에 맞춰 흔들며 물결을 만들어내기도 했다. 이후 예정 시간보다 약 20분 늦은 오후 7시 50분께 방탄소년단이 무대에 등장하자 팬들은 환호와 함께 멤버들을 맞았다. 방탄소년단은 '불타오르네', 'DNA' 등 히트곡을 연이어 공연하며 콘서트를 이어갔다.

이날 공연장 밖에는 콘서트 티켓을 미처 구하지 못한 팬들이 모여 음악을 즐기는 모습이 발견되기도 했다. 이들은 공연장 내부에서 흘러나오는 노래에 맞추어 춤을 추거나 팔을 들어올리는 등 콘서트의 분위기를 함께 즐겼다.

방탄소년단의 이번 콘서트는 27일과 28일, 다음 달 1일에서 2일까지 총 4회에 걸쳐 진행된다. 방탄소년단은 회당 5만 석에 가까운 좌석을 모두 매진시키며 변함없는 인기를 드러냈고, 이들의 소속사 빅히트뮤직은 6400석 규모의 유튜브 시어터의 대형 전광판에서도 실시간으로 콘서트를 즐길 수 있게 했다.

