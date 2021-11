[아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서(서장 고재우)는 최근 본서 소회의실에서 직원 고충 해소 및 활기찬 직장 분위기 조성을 위해 하반기 공무원직장협의회 협의회를 운영했다고 28일 밝혔다.

이날 협의회는 기관 측과 직장협의회 협의위원 측이 참석한 가운데 소속 직원의 근무환경 개선과 원활한 소방서비스 제공을 위한 업무방식 개선 등을 논의했다.

유재훈 직장협의회장은 “소속 직원들의 다양한 건의사항을 합리적이고 발전적인 방향으로 개선되도록 협의했다”고 밝혔다.

이에 고재우 제주소방서장은 “공무원직장협의회 운영을 통해 직원 복지 향상 및 도민에게 양질의 소방서비스가 제공될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr